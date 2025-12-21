Cần Thơ: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng có sân golf 21/12/2025 14:32

(PLO)- Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 2.954 ha, thuộc ranh giới hành chính của 4 xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND TP hồi tháng 8-2025.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong với 7 nhóm nội dung chủ yếu.

Trong đó, vị trí khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.954 ha, thuộc ranh giới hành chính của các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa, với tứ cận tiếp giáp như sau, phía Bắc giáp xã Châu Thành; phía Nam giáp xã Thạnh Hòa; phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước.

Quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người. (Quy mô diện tích và dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch).

Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn và ký hợp đồng. Thời gian lập quy hoạch không kể thời gian chủ đầu tư, các cơ quan thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt hoặc các lý do bất khả kháng.

Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP Cần Thơ tại khu vực Hậu Giang trước đây theo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hình thành khu đô thị có bản sắc riêng, phù hợp với đặc điểm đô thị Mekong và định hướng phát triển chung của TP Cần Thơ; bảo đảm tổ chức không gian, sử dụng đất hợp lý theo điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tạo lập hình ảnh khu vực đô thị mới, quy mô lớn, với các công trình kiến trúc điểm nhấn mang tính đặc trưng, tạo ra những thay đổi lớn về không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực, tạo sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh với các khu đô thị khác.

Đồng thời, xây dựng quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Cũng theo quyết định, đây sẽ là khu đô thị mới phát triển theo hướng hiện đại, có vai trò là cực tăng trưởng phía Nam của TP Cần Thơ, đóng góp vào việc mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – du lịch.

Bên cạnh đó còn là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động văn hóa – thể thao – giải trí mang tính trải nghiệm, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf, khu sự kiện – lễ hội... để hình thành điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long…