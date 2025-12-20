Phó Bí thư Thường trực Cần Thơ nói về sắp xếp cán bộ ‘lộn chỗ’, thiếu tiêu chuẩn 20/12/2025 16:55

Cuối giờ chiều 19-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao quyết định cho bà Phạm Thị Phượng và ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. Bà Phạm Thị Phượng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tham mưu thật tốt về công tác cán bộ

Phát biểu tại đây, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết trong quá trình công tác, bà Phạm Thị Phượng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng, đặc biệt là thời gian giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang và sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Ban Thường vụ đánh giá cao cả về chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc của bà Phượng trong thời gian qua.

Ông Đồng Văn Thanh kỳ vọng bà Phạm Thị Phượng trên cương vị mới là Giám đốc Sở Nội vụ, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu trong UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy, đáp ứng với yêu cầu phát triển của TP trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tân Giám đốc Sở Nội vụ quan tâm tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCC-VC) của TP ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt là việc xây dựng vị trí việc làm gắn với việc đánh giá chất lượng CBCC hàng quý hàng năm.

Theo ông Đồng Văn Thanh, qua quá trình sắp xếp, số lượng cấp phó nhiều hơn gấp 3, 4 lần so với số cấp phó sẽ hoàn thành sắp xếp vào năm 2030. Công chức sở ngành cũng nhiều hơn. Cấp xã có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, vừa chưa đạt chuyên môn, vừa có nhiều người trình độ, năng lực chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Vì vậy, ông đề nghị Sở Nội vụ phải làm tham mưu như thế nào để trong 5 năm này, TP sắp xếp tổ chức bộ máy đúng như tinh thần chỉ đạo của trung ương, trong đó đảm bảo số lượng theo quy định, đặc biệt chất lượng đội ngũ CBCC-VC phải đáp ứng yêu cầu mới thì mới đảm đương nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn.

“Địa phương nào phát triển mạnh hơn, nhanh hơn chủ yếu là từ công tác cán bộ. Nếu sắp xếp con người đúng vị trí, đúng sở trường, phát huy được năng lực của từng người thì sẽ đạt được mục tiêu sớm nhất, tốt hơn thậm chí khó ai làm được. Nơi nào sắp xếp lộn chỗ, thiếu bài bản, thiếu tiêu chuẩn, chưa kể vấn đề làm việc không hiệu quả mà còn vấn đề mất đoàn kết” – Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh và đề nghị Sở Nội vụ và Ban Tổ chức phối hợp tham mưu thật tốt về công tác cán bộ.

Chọn đại biểu có năng lực và tâm huyết

Cùng đó, ông đề nghị Sở Nội vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền công vụ hiện đại, lấy hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Song song đó, tham mưu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy và sở ngành, địa phương để mô hình này hoạt động thông suốt.

Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử TP để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Thanh cho rằng đại biểu là người sẽ bàn, đưa ra quyết nghị, ban hành các nghị quyết, chính sách để địa phương phát triển. Vì vậy, công tác bầu cử làm sao chọn lựa được người có hiểu biết, có tâm huyết, dành nhiều thời gian để suy nghĩ, hiến kế và thực hiện triển khai vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Khắc phục có kiểm tra có giám sát nhưng không phát hiện sai phạm.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã từng kinh qua các chức vụ lãnh đạo của cấp tỉnh, TP, lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Dù ở cương vị nào ông Nghĩa cũng nỗ lực phấn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có nhiều kinh nghiệm trong công tác phát triển kinh tế, định hướng chiến lược và công tác xây dựng đảng ở địa phương; hiểu về quá trình lãnh đạo cũng như công tác kiểm tra giám sát.

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm đã được học tập, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác để phấn đấu hơn nữa; không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giữ gìn sự liêm chính, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm tra giám sát với nhiều nội dung nhạy cảm, quan trọng…

Cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ngoài chương trình kiểm tra, giám sát đã được thông qua Ban chấp hành thống nhất trong 5 năm và năm 2026 thì tiếp tục rà soát xem cái nào cần tiếp tục đưa vào chương trình trong thời gian sắp tới.

Theo ông Thanh, thành công của công tác kiểm tra giám sát là để giữ vững kỷ cương kỷ luật, làm bước để răn đe, để người đó đã sai phạm rồi những người sau không sai phạm thế nữa, chứ không phải là xử lý đồng chí, đồng đội. Tuy nhiên, không phải vì thế mà làm một chiều, qua loa cho xong...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cần chú trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương của đảng, kịp thời phát hiện ngăn ngừa và xử lý vi phạm. Đồng thời tăng cường giám sát để phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để sai phạm kéo dài, phức tạp. Đặc biệt là các vụ án, vụ việc phối hợp với các cơ quan khối chính quyền như công an, viện kiểm sát, tòa án và Ban Nội chính để tham mưu cho Ban Thường vụ có chỉ đạo và xử lý nhanh, đạt kết quả tốt nhất.

Phó Bí thư cũng mong ông Nghĩa tham mưu chính xác, kịp thời cho Ban Thường vụ về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; Làm sao chỉ đạo hệ thống ủy ban kiểm tra, ở đâu cũng có thì ở đâu cũng phải làm tốt, khắc phục triệt để tình trạng có kiểm tra có giám sát nhưng không phát hiện sai phạm.