Cần Thơ: Trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ 19/12/2025 16:49

Chiều 19-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP trao quyết định cho các cán bộ vừa được chuẩn y, bổ nhiệm. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Nguyễn Hữu Nghĩa thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các chức danh liên quan. Ông Nghĩa được điều động đến cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Phượng được phân công kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Phượng giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.