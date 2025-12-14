Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 đón 18 - 19 triệu lượt khách du lịch 14/12/2025 16:23

(PLO)- Dự thảo Quy hoạch TP Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, TP phấn đấu đón được khoảng 18-19 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 20.000 tỉ và tạo được 25.000 lao động.

Ngày 14-12, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp thông báo dự thảo Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030.

Theo đó, dự thảo đề ra mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; đưa TP trở thành trung tâm du lịch quốc tế, là cửa ngõ đón khách của toàn vùng ĐBSCL và là hạt nhân liên kết của vùng.

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm du lịch Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, đến năm 2030, TP phấn đấu đón được khoảng 18-19 triệu lượt khách du lịch, đạt mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là trên 10,5%/năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỉ đồng. Số lượng cơ sở lưu trú tăng lên khoảng 1.300 cơ sở với trên 25.000 phòng. Đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 20.000 – 25.000 lao động

Dự thảo cũng nêu định hướng phát triển sản phẩm du lịch chính gắn với các khu vực đô thị trung tâm TP, khu vực Vị Thanh, Ngã Năm, Ngã Bảy, Sóc Trăng… chú trọng gắn kết du lịch với công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế ban đêm.

Cạnh đó là khai thác không gian du lịch mới, tận dụng hiệu quả tài nguyên du lịch biển kết hợp với thế mạnh về du lịch sinh thái sông nước; phát huy giá trị văn hóa vùng đất Tây Nam bộ, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu lối sống, ẩm thực; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái…

Không gian phát triển du lịch Cần Thơ được xác định theo các trục, hành lang du lịch. Trục Đông - Tây theo hành lang du lịch ven sông Hậu và tuyến Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gắn liền với những tài nguyên du lịch sinh thái, cảnh quan, đời sống nông nghiệp, nông thôn, làng nghề và văn hóa trên địa bàn TP.

Trục Bắc – Nam theo hành lang kinh tế Bắc - Nam dọc tuyến Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, khoa học, công nghệ của thành phố.

Hành lang du lịch biển theo tuyến Cao tốc CT.33 gắn liền với phát triển kinh tế biển và các hoạt động dịch vụ logistics.

Định hướng không gian phát triển du lịch của TP.

Cũng theo dự thảo, dựa vào lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch và văn hóa của từng địa phương, phát triển du lịch TP theo 4 khu vực.