Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là quyết sách chiến lược quốc gia 09/01/2026 16:09

(PLO)- Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức được khai trương chiều 9-1.

Chiều 9-1, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế (IFC). Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình IFC tại Việt Nam theo Nghị định 323/2025 của Chính phủ.

Tham dự lễ khai trương có ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy quản lý xin - cho sang tư duy đồng hành, kiến tạo. Trong đó, nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác mà còn mang đến nguồn tri thức về chính sách, những kinh nghiệm quý báu trong việc định hình hạ tầng pháp lý, xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến và hấp dẫn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung của IFC, đảm bảo hai điểm đến hỗ trợ cho nhau.

Đà Nẵng phải phát triển hạ tầng cứng là trụ sở, môi trường sống, có thể hình thành theo lộ trình. Nhưng những hạ tầng mềm như nhân lực, dữ liệu, đường truyền phải đi trước một bước.

Nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông cũng yêu cầu khẩn trương kiện toàn bộ máy cơ quan điều hành IFC tại Đà Nẵng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, có kiến thức tài chính, giỏi ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ trong sáng. Từ đó tổ chức vận IFC tiệm cận với trình độ của toàn cầu.

“Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và ích hợp pháp của các nhà đầu tư, và cũng rất mong muốn các nhà đầu tư tham gia lâu dài, sâu hơn. Trực tiếp ủng hộ hội đồng điều hành Trung ương xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho IFC tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng”, ông Nguyễn Hòa Bình cho hay.

Sàn giao dịch chuyên biệt cho tài sản số

Theo UBND TP Đà Nẵng, Nghị định 323/2025 của Chính phủ định hướng phát triển IFC tại Đà Nẵng theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững.

Qua đó tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt.

IFC tại Đà Nẵng thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hổ với thị trường tài chính truyền thống; hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

IFC ở Đà Nẵng được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, tổng diện tích khoảng 300 ha, thỏa mãn đặc điểm kết nối nhanh với các phương thức giao thông và hạ tầng số.

Ông Nguyễn Hòa Bình thăm Văn phòng của Cơ quan điều hành IFC tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành IFC tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích hơn 4.000 m². Dự kiến trong quý II-2026, TP sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, giám sát, điều hành thông minh tại Khu công viên phần mềm số 2.

IFC tại Đà Nẵng do ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Chủ tịch Cơ quan điều hành. TP đã ký hợp đồng thuê một chuyên gia nước ngoài từng là giám đốc điều hành một IFC làm Giám đốc Ban Thành viên của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng.