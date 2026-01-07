Đà Nẵng phải lọt top 50 thế giới về thành phố thông minh 07/01/2026 17:57

(PLO)- Trung ương yêu cầu trong ba năm tới, Đà Nẵng phải đứng thứ 50 thế giới về thành phố thông minh, tương đương thứ hạng của Thâm Quyến (Trung Quốc) hiện nay.

Chiều 7-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc mừng Sở KH&CN đã có một năm thành công với nhiều thành tích và giải thưởng.

Theo ông Bửu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I xác định KH&CN trong năm năm tới phải đóng góp 35-40% vào GRDP của TP. Như vậy, mỗi năm chỉ số này phải tăng gấp đôi so với hiện nay.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đặc biệt, Trung ương yêu cầu Đà Nẵng phải đứng thứ 50 thế giới về thành phố (TP) thông minh.

“TP Thâm Quyến (Trung Quốc) giờ đang xếp thứ 50. Yêu cầu ba năm nữa Đà Nẵng phải xếp bằng Thâm Quyến hiện tại và bắt buộc chúng ta phải làm được. Năm 2026, Chính phủ yêu cầu cái gì cũng phải cụ thể, không nói chung chung. Chúng ta phải tăng tốc mãnh liệt, họ đi thì chúng ta phải bay”, ông Bửu nhấn mạnh.

Ông Bửu cho hay nếu xã, phường không có KH&CN, đổi mới sáng tạo thì chắc chắn người dân và chính quyền sẽ vất vả. TP sẽ dành nguồn kinh phí lớn cho các xã, phường trong việc này. Hiện tất cả xã, phường ở Đà Nẵng đều đã có cáp quang. Nếu lãnh đạo địa phương nào còn nói đường truyền không tốt là do chính nơi đó.

“Phải đầu tư hạ tầng, đường truyền đảm bảo. Xã, phường nào nói vậy đề nghị Sở KH&CN đào tạo lại. Giờ mà còn nói đường truyền chậm thì không hiểu được”, ông Bửu lưu ý.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu ngành KH&CN hỗ trợ nông dân, giới trí thức trong đổi mới sáng tạo. Ông cũng đề nghị phát động thi đua theo hình thức mỗi xã, phường, doanh nghiệp, trường học đều phải có trung tâm đổi mới sáng tạo.

Theo báo cáo của Sở KH&CN, Đà Nẵng được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sớm nhất.

Đến nay, TP đã đạt được một số thành tích nổi bật như là địa phương đầu tiên ban hành khung năng lực số cho công dân. Trong phát triển dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh, Đà Nẵng được ghi nhận như mô hình điểm để nhân rộng toàn quốc.

Bộ KH&CN đã khen tặng Đà Nẵng là TP tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020-2024. Địa phương này cũng đạt nhiều giải thưởng như: TP thông minh Việt Nam 2025; Đô thị đáng sống Việt Nam 2025; Top 10 địa phương tiêu biểu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam 2025.