Hải Phòng: Các đơn vị chấm dứt ngay đi thăm hỏi, lễ hội, chúc Tết đầu xuân, trở về trạng thái bình thường 22/02/2026 18:23

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động chấm dứt ngay việc đi thăm hỏi, lễ hội, chúc Tết đầu xuân, khẩn trương ổn định nền nếp.

Ngày 22-2, UBND TP Hải Phòng tổ chức phiên họp giao ban đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I-2026.

Bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết nguyên đán

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Hải Phòng bám sát chỉ đạo của Trung ương và chủ động trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân, các hoạt động Tết trên địa bàn thành phố diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Thị trường hàng hóa phong phú, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá. Công tác chuẩn bị, trang trí, chăm lo cho cuộc sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán được quan tâm, thực hiện đầy đủ, chu đáo, để lại nhiều dấu ấn rõ nét với quy mô lớn, độ bao phủ rộng. Các hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, hướng mạnh về người dân và người lao động hoàn cảnh khó khăn.

UBND TP Hải Phòng tổ chức phiên họp giao ban đánh giá tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I-2026. Ảnh: ĐT

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết ổn định; số vụ cháy nổ, số trường hợp vi phạm, tai nạn về pháo nổ giảm so với cùng kỳ Tết năm ngoái...

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng thu ngân sách thành phố đến ngày 21-2 đạt hơn 37 nghìn tỉ đồng, đạt 19% dự toán giao, tăng 8,1% so với kế hoạch thu 2 tháng đầu năm và đạt 73,6% kế hoạch thu quý I-2026.

Đến hết ngày 13-2, toàn thành phố giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 5.200 tỉ đồng, đạt 14% kế hoạch giao, vượt hơn 1 nghìn tỉ đồng so với kịch bản.

Trong thời gian nghỉ Tết, TP đón và phục vụ trên 910 nghìn lượt khách, tăng 45,7% so với cùng kỳ Tết năm ngoái; doanh thu ước đạt hơn 746 tỉ đồng.

Đưa hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại trạng thái bình thường

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong công tác chăm lo nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Ông Châu lưu ý một số vấn đề cần đánh giá, rút kinh nghiệm làm tốt hơn như công tác trang trí và tổ chức các sự kiện phục vụ Tết Nguyên đán cần được chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng hơn, xứng tầm với thành phố có quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước; các sở, ngành, đơn vị chủ động hơn trong tham mưu lãnh đạo UBND thành phố trong triển khai, tổ chức các hoạt động…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐT

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấm dứt ngay việc đi thăm hỏi, lễ hội, chúc Tết đầu xuân; khẩn trương ổn định nền nếp, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại trạng thái làm việc bình thường.

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ các nội dung, nhiệm vụ khẩn trương rà soát những nhiệm vụ, nội dung công việc được giao tại Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2026; Kế hoạch kịch bản giải ngân đầu tư công… Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” để chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng và bảo đảm thời gian yêu cầu.