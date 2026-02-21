Ô tô bất ngờ lao vào hàng xe máy dừng đèn đỏ ở Hải Phòng, nhiều người bị thương 21/02/2026 18:07

(PLO)- Tài xế ô tô 5 chỗ không làm chủ được tốc độ bất ngờ lao vào hàng xe máy dừng đèn đỏ trên đường Lê Hồng Phong làm một số người bị thương.

Chiều 21-2, trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải An, Hải Phòng) xảy ra vụ ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy, khiến một số người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút, ô tô Toyota mang BKS 15A-823.xx di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ vòng xuyến Big C về sân bay Cát Bi, tới nút giao với đường vào lô 16D bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Sự việc khiến nhiều người bị thương, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Đ.X

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, bước đầu xác định có khoảng 12 xe máy liên quan vụ tai nạn ngã dưới đường, ô tô bị hư hỏng nhẹ phía trước. Nhiều người bị thương, trong đó một người gãy chân, đều được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tài xế lái ô tô được xác định tên Hải (62 tuổi, ở Hải Phòng). Tài xế được đưa về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kiểm tra nhanh, xác định tài xế này không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể tài xế nhầm chân ga và chân phanh khi di chuyển vào làn hỗn hợp để chuyển hướng.

Hiện, phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường Hải An bảo vệ hiện trường, tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.