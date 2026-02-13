Ô tô bị hất văng trong vụ tai nạn liên hoàn, 1 phụ nữ tử vong 13/02/2026 11:41

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn phương tiện ở Lâm Đồng khiến ba người thương vong.

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn ô tô và xe máy, khiến ba người thương vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: H.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo 50E-16662, do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng-Đồng Nai.

Khi di chuyển đến địa phận xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xe đầu kéo bất ngờ tông vào phía sau ô tô 47B-258.58 (chưa rõ thông tin người điều khiển), lưu thông cùng chiều, phía trước.

Cú tông mạnh khiến ô tô 47B-258.58 văng qua lề đường bên trái, tông tiếp vào hai xe máy 47H1-17297 do bà ĐTO (40 tuổi, ngụ xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển và xe máy 47P1-126.00 (chưa rõ thông tin người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến bà O tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng được đưa đến Trung tâm Y tế Kiến Đức cấp cứu.