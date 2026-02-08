7 ô tô tông nhau liên hoàn trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột 08/02/2026 15:13

(PLO)- Công an điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa bảy ô tô trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột thuộc phường Buôn Ma Thuột.

Xe tải và xe đầu kéo tông nhau. Ảnh: T.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 35 cùng ngày, anh Hà Văn Lành (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo 37H-115.62, lưu thông trên đường tránh Tây Buôn Ma Thuột, theo hướng Đắk Lắk đi Lâm Đồng.

Khi đến đoạn qua phường Buôn Ma Thuột, xe đầu kéo do anh Lành điều khiển va chạm với xe tải 47H-016.29 do ông Y Tam Êban (ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông phía trước.

Xe đầu kéo tiếp tục đẩy xe tải về phía trước theo chiều di chuyển, tiếp tục va chạm với xe tải 47H-00.567 do ông Cao Văn Anh (ngụ tỉnh Đắk Lắk), điều khiển.

Do lực tông mạnh, các xe tải bị xe đầu kéo đẩy về phía trước, va chạm tiếp với ô tô 47A-129.43 do bà Nguyễn Thị Thuận (ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển và ô tô 47A-026.89 do bà Huỳnh Thị Thu Thanh (ngụ tỉnh Đắk Lắk), điều khiển.

Đoàn xe bị tai nạn nói trên tiếp tục bị dồn về trước, tông trúng ô tô 99B-141.41 do ông Trần Trí Hải (ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển và ô tô 47B-155.11, do ông Y Nghiệp Niê, điều khiển lưu thông phía trước.

Rất may, vụ tai nạn không thiệt hại về người. Tuy nhiên, bảy ô tô liên quan bị hư hỏng. Công an đã kiểm tra cồn, chất ma túy các lái xe liên quan, không ai vi phạm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe đầu kéo 37H-115.62 không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, để xảy ra tai nạn giao thông.