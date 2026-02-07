Làm giả giấy ra vào cơ quan quân sự để lừa quà Tết 07/02/2026 11:28

(PLO)- Kẻ xấu làm giả giấy ra vào cơ quan với mục đích chở quà Tết Bính Ngọ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7-2, Bộ CHQS TP Đà Nẵng thông báo người dân cẩn thận với thủ đoạn lừa đảo tinh vi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số "giấy phép ra vào" giả có chữ ký của Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng và con dấu của Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Giấy phép ra vào cơ quan giả mạo. Ảnh: TN

Nội dung giấy phép giả thể hiện thời điểm cụ thể ô tô được vào trụ sở Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Khu vực 4 – Bàn Thạch (trụ sở Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam cũ) với mục đích vận chuyển "quà Tết Bính Ngọ". Kèm theo giấy phép ra vào cơ quan giả này là danh mục đơn giá mặt hàng được đặt giao với số tiền lớn.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng khẳng định đây là giấy phép giả mạo, không do đơn vị ban hành, không đúng thể thức văn bản quân sự, không đúng quy trình quản lý, cấp phép và không có giá trị pháp lý. Đồng thời, nội dung, hình thức trình bày, con dấu và chữ ký trong văn bản này không trùng khớp với bất kỳ mẫu biểu, hồ sơ lưu trữ chính thức nào của đơn vị.

Kẻ xấu sử dụng trái phép tên tuổi, chức vụ và chữ ký của Đại tá Trần Hữu Ích là hành vi bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân và hình ảnh của lực lượng vũ trang thành phố. Việc này có thể làm sai lệch nhận thức của người dân, tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng cho mục đích không lành mạnh.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết thêm, mục đích làm giả giấy tờ này để lừa đảo các cơ sở kinh doanh, chiếm đoạt tiền hoặc tài sản. Cơ quan này đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng cần đối chiếu với các kênh thông tin chính thống của Quân đội và chính quyền địa phương.