Y án sơ thẩm vụ cựu cán bộ Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất của lãnh đạo 06/02/2026 13:04

Ngày 6-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Võ Nhi (cựu công chức Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Trần Kim Tuyến (vợ bị cáo Nhi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: MT

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX bác toàn bộ kháng cáo, bác yêu cầu của luật sư bào chữa, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nhi 14 năm tù và Tuyến 3 năm tù về tội danh trên.

Luật sư thắc mắc vì sao không công bố file ghi âm

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng các căn cứ buộc tội hai bị cáo không thuyết phục.

Phía bị hại không chứng minh được hai yếu tố là đưa tiền cho bị cáo Nhi và không có giấy tờ thỏa thuận đứng tên dùm.

Đồng thời, luật sư cho rằng chứng cứ kết tội là file ghi âm giữa bị cáo Nhi và phía người nhà bị hại không được công bố công khai.

Cho rằng thân chủ không phạm tội nhưng luật sư giả định rằng có việc bị cáo đứng tên, nhưng giao dịch của các bên cũng chỉ vi phạm điều cấm của pháp luật, đây là vấn đề dân sự.

Đồng quan điểm, một luật sư khác cho rằng bản chất vụ án là tranh chấp đất đai, là vụ án dân sự.

Luật sư này thắc mắc tại sao không công bố file ghi âm, trong khi không có chứng cứ trực tiếp mà buộc tội từ lời khai những người liên quan.

Từ những lập luận nêu trên, các luật sư đề nghị HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, tuyên hai bị cáo vô tội...

Nhận định của Tòa

Đại diện VKS đối chất cho rằng ông T nhờ đứng tên là hợp đồng bằng miệng, không có giấy tờ bằng văn bản về việc đưa tiền mua đất dùm.

Về file ghi âm, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định, chịu trách nhiệm, do đó có căn cứ. Đồng thời, lời khai cũng của những người liên quan cũng phù hợp.

Đại diện VKS cho rằng bản án là đúng người đúng tội, đề nghị HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên y án sơ thẩm đối với cựu cán bộ chiếm đoạt 5 lô đất của lãnh đạo. Ảnh: TN

Bị cáo Nhi đề nghị đối chất với phía bị hại, đồng thời khẳng định mình mua đất đúng pháp luật.

Bị cáo này cho rằng bà Q không hề hay biết thông tin về các lô đất và khẳng định mình bị ép từ lúc làm thủ tục với cơ quan chính quyền.

Đại diện bị hại muốn giảm 50% số tiền đền bù mà các bị cáo phải trả cho gia đình ông T, bà Q.

Luật sư bảo vệ của bị hại cho rằng bản án TAND TP Đà Nẵng đã tuyên đúng người đúng tội, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nói về chứng cứ, luật sư này cho hay tất cả giấy tờ liên quan và 5 sổ đỏ trong nhà ông T và bà Q, thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông T, vì không ai mang tất cả các giấy tờ đó đi cùng một lần.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nhi cho rằng các cơ quan tố tụng đã bỏ qua tình tiết quan trọng.

Bị cáo Tuyến cũng khẳng định đây là tài sản hợp pháp, được nhà nước cấp, hoàn toàn không hợp đồng bằng miệng.

Sau khi nghị án, HĐXX căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để khẳng định tòa sơ thẩm tuyên án đúng người, đúng tội.

Do đó, HĐXX chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát, bác kháng cáo kêu oan của hai bị cáo, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.