Người đàn ông đang đập phá, công an đến thì bỏ chạy, thách thức 06/02/2026 11:45

(PLO)- Người đàn ông ở Đà Nẵng cầm hung khí chửi bới, đập phá. Khi thấy công an đến thì bỏ chạy, cố thủ rồi tiếp tục chửi bới, thách thức.

Ngày 6-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường An Khê đã bắt tạm giam ba tháng đối với bị cáo Nguyễn Lê Công Hoàng (43 tuổi, ngụ tổ 30, phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Hoàng cầm hung khí đập phá. Ảnh: CA

Trước đó, 11-12-2025, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại kiệt 482 đường Nguyễn Phước Nguyên. Nhận tin, công an phường cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, xử lý.

Tại hiện trường, công an phát hiện Hoàng cầm hung khí, liên tục chửi bới, la hét, đồng thời dùng hung khí đập phá cửa và hàng rào nhà dân xung quanh, gây mất an ninh, trật tự khu dân cư, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Công an bắt bị can Hoàng. Ảnh: CA

Chưa dừng lại, khi thấy công an, Hoàng bỏ chạy vào trong nhà cố thủ và tiếp tục có hành vi chửi bới, thách thức.

Công an phường An Khê đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế Hoàng, thu giữ hung khí.