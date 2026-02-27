Nhóm thanh thiếu niên thích thể hiện, mang hung khí quay clip câu like và cái kết 27/02/2026 09:43

(PLO)- Cơ quan công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường để quay clip câu like trên TikTok.

Ngày 27-2, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường để quay video đăng mạng xã hội để câu like.

Cơ quan công an làm việc với các thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường.

Nhóm người bị triệu tập, gồm: NPL (16 tuổi), HTH (16 tuổi), HH (32 tuổi), PGH (14 tuổi, cùng ngụ ở phường Hương Trà, TP Huế) và TQN (14 tuổi, ngụ ở xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Theo xác minh ban đầu, vào các đêm 22 và 23-2, nhóm này sử dụng hai xe máy xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà), mang theo ba con dao tự chế và một côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP Huế.

Quá trình di chuyển, các thanh thiếu niên này có hành vi lạng lách, đánh võng, quay video, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích câu like, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Qua tìm hiểu ban đầu, một số trường hợp trong nhóm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên dẫn đến việc tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm.

Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời phối hợp gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.