Lợi dụng cúng bái nhập đồng, con dâu dùng hung khí đánh mẹ chồng và chị dâu 13/02/2026 10:29

Sáng 13-2, thông tin từ Công an xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hoài (54 tuổi, ngụ làng Các), về tội cố ý gây thương tích.

Bùi Thị Hoài bị khởi tố để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng, chị dâu và một cháu nhỏ bị thương.

Trước đó sáng 7-1, Hoài đến nhà mẹ chồng là bà BTH (98 tuổi, ngụ làng Sen, xã Xuân Du) để thắp hương.

Thời điểm này, lợi dụng việc cúng bái nhập đồng, Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu tên N và cháu nhỏ TPKD.

Bùi Thị Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: CAXD cung cấp

Sau khi xảy ra vụ việc, bà BTH được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn điều trị và hiện đã ra viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn đất đai nên Bùi Thị Hoài đã đánh mẹ chồng, chị dâu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.