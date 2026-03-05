Xô xát vì giành chở thi thể trong bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 05/03/2026 17:16

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong việc chở thi thể trong bệnh viện Đa khoa Đồng Nai dẫn đến một cuộc xô xát.

Ngày 5-3, Cơ quan công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ việc xảy ra xô xát tại khuôn viên bệnh viện Đa khoa Đa khoa Đồng Nai.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo nội dung clip, một người đàn ông cầm điện thoại quay phim trong lúc nói chuyện có nhắc đến tên “Huy Tam Bình”. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ lao tới tấn công người đang quay phim.

Clip quay lại cảnh người đàn ông lao vào tấn công người quay clip. Ảnh: Cắt từ clip

Khi bên giằng co có lời đe doạ: “Mày ở đâu vô đây, mày vào đây bố láo, mày nhắm mày ra khỏi bệnh viện không? Mày biết tao là ai không?”, khiến khu vực trước lối xuống nhà đại thể trở nên náo loạn. Ngay lúc đó, một số người có mặt tại hiện trường đã can ngăn.

Theo tìm hiểu, người quay phim đến Bệnh viện đồng Nai để chở bệnh nhân đã tử vong về gia đình ở xã Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai). Khi đến bệnh viện thì những người của trại hòm Huy Tam Bình đã có ở Bệnh viện nên hai bên thì xảy ra xô xát.

Qua trao đổi với PLO, ông Đỗ Đình Huy, chủ cơ sở trại hòm Huy Tam Bình xác nhận có sự việc xảy ra. Theo ông Huy sự việc xảy ra vào trưa ngày 2-3, sau khi nhận được thông tin thì phía cơ sở làm việc với với người nhà nạn nhân. Lúc này gia đình nạn nhân cho biết rất nghèo nên cơ sở đã hỗ trợ cho mượn tiền đóng viện phí.

“Việc chở thi thể thì chúng tôi chỉ lấy 600 ngàn đồng tiền công tắm rửa, mặc quần áo và chở về nhà ở tận Gia Kiệm”, ông Huy cho biết thêm.

Nói về việc xô xát, ông Huy cho biết lúc chuẩn bị đưa thi thể về gia đình thì người của cơ sở mai táng ở Gia Kiệm (tên Thy) chạy xe ô tô đến rồi hô hoán "Huy Tam Bình ép người".

“Đoạn clip đưa lên mạng xã hội là thực sự người của trại hòm muốn Thy xoá clip quay trước đó nên có xảy ra xô xát giằng co. Tôi thì không có tham gia việc đó, chỉ đến khi Thy quay clip tôi thì tôi có gạt tay không cho quay thôi”, chủ cơ sở Huy Tam Bình giải thích thêm.

Cũng theo chủ cơ sở Huy Tam Bình, công an phường Tam Hiệp cũng đã làm việc ghi nhận thông tin sự việc. Đồng thời chủ cơ sở cũng xuống xin lỗi gia đình nạn nhân và bồi thường. Phía bị hại cũng đã rút đơn.