Bắt nữ kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 28/09/2025 17:20

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, tạm giam đối với nữ kế toán của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 28-9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Lê Ngọc Phương để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bà Lê Ngọc Phương là kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Công an đọc các quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can đối với Lê Ngọc Phương. Ảnh: CAĐN.

Thông tin ban đầu của cơ quan công an, từ ngày 14-9-2023 đến ngày 22-3-2024, Lê Ngọc Phương được Giám đốc Bệnh viện và Trưởng phòng Tài chính kế toán của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu tiền viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc, Lê Ngọc Phương đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân. Tuy nhiên, bà Phương không nộp tiền thu được cho Bệnh viện mà đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 784 triệu đồng.