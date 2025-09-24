Cựu chủ tịch xã cùng nữ kế toán lãnh án vì bắt tay tham ô 24/09/2025 17:00

(PLO)- Cựu chủ tịch một xã ở Đắk Lắk cùng nữ kế toán và nhiều người khác bị phạt tù vì tham ô tài sản; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 24-9, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Thái Hưng, cựu Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cũ, bốn năm sáu tháng tù về tội tham ô tài sản; sáu năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quang cảnh phiên tòa xử cựu chủ tịch xã và các bị cáo liên quan. Ảnh: THẾ MINH

Cùng bị tuyên phạm tội tham ô tài sản trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu, cựu kế toán xã Sơn Giang, bị phạt 16 năm tù; Nguyễn Huyền Trang bị phạt ba năm sáu tháng tù; Lê Văn Dương, cựu Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang, bị phạt hai năm sáu tháng tù.

Tòa phạt Nguyễn Thị Việt An, cựu thủ quỹ xã Sơn Giang, chín tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trần Thị Hường, cựu kế toán xã Sơn Giang, bị phạt sáu tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm xác định: Từ năm 2021 đến năm 2023, bà Thu, kế toán UBND xã Sơn Giang (nay là xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk), lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 2,1 tỉ đồng.

Ông Hưng lúc đó là chủ tịch UBND xã Sơn Giang, đã chỉ đạo bà Thu lập khống hồ sơ thanh toán bốn tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhằm rút tiền từ ngân sách Nhà nước. Qua đó, ông Hưng cùng bà Thu cùng thống nhất chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang gần 240 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Hưng không thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, gây thất thoát gần 1,9 tỉ đồng.

Bà Trang là em ruột bà Thu, đã nhiều lần giúp sức cho chị gái chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang gần 430 triệu đồng.

Còn ông Dương lúc đó là phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang đã hai lần giúp sức cho bà Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang hơn 90 triệu đồng.

Bà An lúc đó là thủ quỹ của UBND xã Sơn Giang, đã không quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, để bà Thu chiếm đoạt sử dụng cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 200 triệu đồng.

Khi thay bà Thu làm kế toán của UBND xã Sơn Giang, bà Hường đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để bà Thu chiếm đoạt của UBND xã Sơn Giang, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 160 triệu đồng.