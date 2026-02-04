Kết đắng cho người đàn ông bịa chuyện con bị bắt cóc để lừa 500 nhà hảo tâm 04/02/2026 16:01

(PLO)- Bịa đặt con gái bị bắt cóc, bị xe cán thương tâm để kêu gọi từ thiện, người đàn ông ở Huế lừa hơn 500 nhà hảo tâm chuyển tiền.

Ngày 4-2, TAND khu vực 1 – TP Huế tuyên phạt Nguyễn Hoàng Huy (24 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) một năm chín tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hoàng Huy bịa đặt thông tin con gái 5 tuổi bị bắt cóc, bị xe cán thương tâm để kêu gọi từ thiện.

Theo nội dung vụ án, ngày 6-7-2025, Nguyễn Hoàng Huy lên kế hoạch lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Huy sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Cu Huy" lập trang Facebook "Tin Việt – Cam". Thời gian đầu, Huy sao chép, đăng tải nhiều bài viết về tin tức, thời sự từ các trang mạng xã hội khác nhằm thu hút lượt theo dõi, tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Đến ngày 23-7-2025, Huy đăng thông tin hoàn toàn bịa đặt với nội dung: "Cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi, 5 tuổi, bị bắt cóc tại cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay".

Bài viết còn nêu Huy là cha ruột của cháu bé, đang cần tiền để phẫu thuật và kêu gọi ủng hộ vào tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Hoàng Huy - tài khoản do chính Huy lập ra để nhận tiền.

Tin giả nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người tin tưởng, thương cảm và chuyển tiền ủng hộ. Từ ngày 23-7-2025 đến ngày 23-8-2025, Huy đã nhận được hơn 84 triệu đồng từ 562 lượt giao dịch, tất cả đều mang nội dung giúp đỡ "cháu Nhi". Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Hoàng Huy không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân mà còn lợi dụng lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội.