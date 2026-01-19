Công an TP.HCM cảnh báo 'bắt cóc online' và tội phạm ma túy nhắm vào học sinh 19/01/2026 16:53

(PLO)- Công an TP.HCM vừa đưa ra các cảnh báo về tình trạng trẻ hóa tội phạm ma túy và kịch bản lừa đảo "bắt cóc online" tinh vi đang nhắm vào học sinh, sinh viên.

Ngày 19-1, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về công tác phòng, chống ma túy và nâng cao cảnh giác với loại tội phạm "bắt cóc online" trong học sinh, sinh viên. Hội nghị do Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. TÂN

Tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa và thủ đoạn tinh vi

Tại hội nghị, Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (PC04) Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2025, đơn vị đã phát hiện hơn 5.700 vụ với hơn 15.000 người vi phạm pháp luật về ma túy. So với năm 2024, số vụ tăng 22,6% và số bị can tăng 32,29%. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một tấn ma túy các loại và gần 500 kg tiền chất.

Toàn cảnh hội nghị Công an TP.HCM tổ chức chiều 19-1. Ảnh: N. TÂN

Đáng báo động, tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa. Trong số hơn 15.000 người vi phạm, có hơn 5.000 người nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Riêng đối với học sinh, sinh viên, cơ quan chức năng phát hiện 61 trường hợp phạm tội. Ngoài ra, còn có 10 cán bộ công chức phạm tội, trong đó có chín đảng viên, nhiều người có học thức và giữ chức vụ trong các ban ngành.

Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. TÂN

Theo Phó Trưởng PC04, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi khi chúng ngụy trang chất cấm trong bao bì thực phẩm, đồ ăn, thức uống để tránh sự phát hiện.

Tuy nhiên, Thượng tá Chiến khẳng định không có việc ma túy được ngụy trang trong bánh kẹo bán tại cổng trường. Do giá ma túy rất cao, khoảng 2-3 triệu đồng/gam, nên không thể bán với giá vài chục ngàn như bánh kẹo thông thường.

Thực tế, các vụ ngộ độc cần sa ghi nhận gần đây chủ yếu do nhân viên phục vụ tại các khu nghỉ dưỡng ăn nhầm bánh kẹo có chứa cần sa của khách nước ngoài để lại.

Cơ quan công an cũng cảnh báo thực trạng các đối tượng lập group trên mạng xã hội để lôi kéo tài xế công nghệ và người tìm việc làm, bao gồm cả sinh viên làm thêm, để vận chuyển ma túy.

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM, tháng 7-2024. Ảnh: CA

Ma túy tổng hợp hiện nay thường không có biểu hiện rõ ràng như Heroin truyền thống. Điều này khiến người sử dụng ban đầu vẫn đi học, đi làm bình thường nhưng về lâu dài sẽ bị suy kiệt sức khỏe và bỏ học.

Nhận diện kịch bản lừa đảo "bắt cóc online"

Bên cạnh tội phạm ma túy, tội phạm "bắt cóc online" đang trở thành mối đe dọa lớn đối với giới trẻ.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), cho biết đơn vị đã ghi nhận 77 vụ bắt cóc online trên địa bàn. Trong đó, công an giải cứu thành công 52 vụ; 13 vụ nạn nhân tự thoát ly và về với gia đình sau 24 tiếng. Riêng tháng 1-2026 đã xảy ra 16 vụ với mức độ báo động ngày càng tăng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. TÂN

Thủ đoạn chung của các đối tượng là giả danh công an, tòa án hoặc viện kiểm sát gọi điện cho học sinh, sinh viên. Chúng lấy lý do nạn nhân liên quan đến các đường dây mua bán ma túy hoặc rửa tiền thông qua các giao dịch trực tuyến. Dù biết mình trong sạch nhưng với tâm lý lo sợ, các em dễ dàng bị dẫn dụ.

Trong ngày 2-8-2025, Công an TP.HCM tiếp nhận trình báo, giải cứu hai nam sinh viên bị "bắt cóc online". Ảnh: NT

Kịch bản của tội phạm bắt cóc online thường bao gồm các bước: Thao túng tâm lý: Yêu cầu nạn nhân tự cách ly, rời khỏi nơi ở đến một khu vực vắng vẻ hoặc phòng trọ khác. Cắt đứt liên lạc: Nạn nhân không được gọi điện thoại cho gia đình hay bất kỳ ai. Dàn dựng hiện trường: Đối tượng yêu cầu nạn nhân nói chuyện với cha mẹ theo kịch bản có sẵn hoặc dẫn dụ nạn nhân tự hành hạ bản thân để quay clip, chụp ảnh gửi về cho gia đình đòi tiền chuộc.

Đại tá Đạt nêu dẫn chứng vụ việc ngày 15-1, một sinh viên chuẩn bị đi du học bị lừa chuyển 40 triệu đồng. Dù gia đình đã đóng hết học phí nhưng vì tin vào kịch bản lừa đảo, nạn nhân vẫn bị điều ra tận Hà Nội. PC02 TP.HCM đã phải phối hợp với Công an Hà Nội để rà soát và giải cứu.

Trường hợp khác, một nạn nhân ở nhờ nhà người thân tại TP.HCM đã bị dẫn dụ mua xà beng nạy tủ lấy tiền chuyển khoản cho các đối tượng. Hành vi này nếu không đánh giá kỹ, nạn nhân dễ bị xử lý về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để hợp thức hóa giấy tờ, số điện thoại giả mạo nhằm tiếp cận nạn nhân. Đại tá Đạt nhấn mạnh nhà trường và gia đình cần tuyên truyền cho các em kỹ năng biết nói không khi người lạ đóng giả cơ quan chức năng liên hệ qua điện thoại.

Trang bị kiến thức để bảo vệ học sinh, sinh viên

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đề nghị PC02 và PC04 phối hợp các đơn vị tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Minh thống nhất các giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, khẳng định cơ quan Công an chỉ làm việc trực tiếp qua giấy mời hoặc Công an địa phương. Công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội và tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền hay hẹn gặp tại nơi vắng người.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Hưng trao đổi với gia đình sau khi giải cứu nữ sinh bị "bắt cóc online". Ảnh: NT

Thứ hai, khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác với các "bẫy" lừa đảo. Mọi thông tin về học bổng, đào tạo cần xác minh chính thống tại cơ sở giáo dục. Người dân không tin theo thông tin mạng chưa kiểm chứng và cần trình báo Công an ngay khi có dấu hiệu nghi vấn.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2025–2030. Trọng tâm là tập huấn kỹ năng cho giáo viên, cán bộ Đoàn, Hội và đưa nội dung này vào chương trình chính khóa, ngoại khóa.

Công an TP.HCM cũng cảnh báo thời điểm cận Tết Nguyên đán, học sinh, sinh viên cần lưu ý tránh bị lừa đảo khi đặt vé tàu xe, đồng thời vui chơi chừng mực, tránh tham gia đánh bạc.