Công an TP.HCM đang quản lý hơn 7.300 học viên tại các cơ sở cai nghiện 16/01/2026 16:32

(PLO)- Công an TP.HCM đã hoàn thành tiếp nhận, vận hành 6 cơ sở cai nghiện ma túy và đang quản lý thường xuyên hơn 7.300 học viên trong điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn.

Ngày 16-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện ma túy năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị.

Chú trọng giáo dục và đào tạo nghề

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã hoàn thành việc tiếp nhận và đưa vào hoạt động sáu cơ sở cai nghiện ma túy. Hiện các đơn vị đang quản lý thường xuyên 7.346 học viên, trong đó có 4.863 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 1.466 trường hợp cai nghiện tự nguyện.

Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện ma túy năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: N. TÂN

Đáng chú ý, trong số học viên đang quản lý, có hơn 3.700 người có tiền án, tiền sự và trên 5.100 người không có nơi cư trú ổn định. Dù đối mặt với khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, công tác tiếp nhận, phân loại và quản lý học viên vẫn được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình.

Bên cạnh công tác quản lý, các cơ sở cai nghiện ma túy còn chú trọng giáo dục và đào tạo nghề. Trong năm 2025, các đơn vị đã tổ chức 1.570 buổi học văn hóa cho 343 học viên để xóa mù chữ và nâng cao trình độ. Đồng thời, 15 lớp dạy nghề với các ngành như sửa chữa xe máy, điện dân dụng, xây dựng, hàn cơ khí... đã được tổ chức cho 760 học viên.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Hoạt động lao động trị liệu cũng được triển khai bài bản với hơn 310.000 ngày công, tạo giá trị làm lợi gần 6,7 tỉ đồng. Ngoài ra, có 39 học viên sắp tái hòa nhập cộng đồng đã được cấp căn cước và hai học viên được đăng ký khai sinh lần đầu, tạo hành lang pháp lý để họ ổn định cuộc sống.

Theo Công an TP.HCM, những hoạt động này không chỉ giúp học viên phục hồi hành vi mà còn hình thành thói quen lao động, chuẩn bị tâm thế tái hòa nhập cộng đồng.

Tháo gỡ khó khăn về nhân sự và cơ sở vật chất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc ổn định tổ chức tại các cơ sở cai nghiện ma túy dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực. Đặc biệt, Công an TP.HCM đã kịp thời tham mưu để HĐND TP ban hành Nghị quyết số 55 ngày 14-11-2025 nhằm hỗ trợ chính sách cho người lao động tại các cơ sở cai nghiện, bao gồm cả các cơ sở đóng tại tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP.HCM cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: Biên chế thiếu, áp lực công việc lớn, công tác y tế còn khó khăn và cơ sở vật chất tại một số nơi đã xuống cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Đại tá Trần Hồng Minh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương xác định công tác cai nghiện ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến năm 2030. Phương châm cốt lõi là "lấy quản lý con người làm trung tâm", vừa đảm bảo kỷ cương, vừa chú trọng tính nhân văn.

Lãnh đạo Công an TP.HCM giao PC04 và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý học viên, đặc biệt là nhóm đối tượng đặc thù và người chưa thành niên. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất.

Đại tá Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh việc nâng cấp hệ thống camera nhận diện, ứng dụng công nghệ để đồng bộ dữ liệu người cai nghiện từ địa phương đến cơ sở. Đồng thời, cần sớm tháo gỡ khó khăn về nhân sự y tế và đẩy nhanh tiến độ bàn giao các cơ sở cai nghiện số 4, số 6 (TP.HCM) trong quý I-2026.

“Phải nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để người sau cai nghiện có cơ hội tìm việc làm, giảm tỉ lệ tái nghiện, xóa bỏ nguyên nhân tái nghiện tiến tới xây dựng một Thành phố không ma túy”- Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.