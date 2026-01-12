Công an phường Bàn Cờ bắt nhanh người trộm cắp tài sản 12/01/2026 21:33

(PLO)- Công an phường Bàn Cờ phối hợp cùng Phòng PC02 bắt giữ Lương Quốc Tín để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và thu hồi tang vật trả lại cho người dân.

Ngày 12-1, Công an phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Lương Quốc Tín (42 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa chỉ 89/24 Vườn Chuối, phường Bàn Cờ, Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo các tổ công tác triển khai biện pháp nghiệp vụ. Công an phường phối hợp với PC02 xác minh, truy tìm nghi phạm.

Công an nhanh chóng xác định, bắt Tín để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Lương Quốc Tín. Tại cơ quan công an, Tín đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng cũng đã thu hồi được phần lớn tài sản cho bị hại. Hiện Công an phường Bàn Cờ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, gia đình bị hại đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường Bàn Cờ. Trong thư, người dân bày tỏ sự xúc động trước sự tận tụy, nhanh chóng của các cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

"Việc các chú công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ người vi phạm trong thời gian ngắn đã góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần", thư của người dân viết.

Công an phường Bàn Cờ cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để cùng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.