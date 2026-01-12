Công an TP.HCM điều tra vụ lừa đảo hơn 1 triệu USD qua sàn tiền ảo Bioption 12/01/2026 16:23

(PLO)- Công an TP.HCM tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo Bioption do Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn thực hiện với số tiền hơn 1 triệu USD.

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do bị can Trần Minh Tuấn (41 tuổi, tên gọi khác là Tommy) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Minh Tuấn (ngụ huyện Nhà Bè cũ; chỗ ở hiện tại chung cư Sunrise City View, TP.HCM) đã liên kết với một số cá nhân tạo ra sàn giao dịch điện tử Bioption.org. Đây là mô hình giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân trái quy định.

Trần Minh Tuấn đã liên kết với một số cá nhân tạo ra sàn giao dịch điện tử Bioption.org. Ảnh: CA

Dù biết các loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, Tuấn vẫn đóng vai trò là "leader" để phát triển thị trường. Người này thường xuyên tổ chức các sự kiện quảng bá, hướng dẫn cách thức hoạt động và lôi kéo nhà đầu tư tham gia phát triển các cấp đại lý.

Quá trình vận hành, Tuấn cấu kết với nhóm quản trị sàn để can thiệp, điều tiết kết quả thắng thua của lệnh giao dịch. Thông qua các quy tắc về phí bảo hiểm và phí giao dịch, nhóm này thu lợi bất chính từ người chơi. Khi lượng tiền đầu tư đạt đến con số lớn, Tuấn và đồng phạm chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Công an lấy lời khai với Tuấn để điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện vào tháng 11-2021, Trần Minh Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các khách hàng, nhà đầu tư số tiền hơn 1 triệu USD. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Tuấn cùng các đồng phạm để xử lý.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại liên quan đến việc đầu tư sàn điện tử Bioption.org liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp cán bộ thụ lý Sử Ngọc Thuận qua số điện thoại 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp làm rõ vụ án. Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đăng tin, nếu không có người liên hệ, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xử lý vụ án theo quy định.