Vùng Cảnh sát biển 4 thu giữ hàng chục tấn hải sản và dầu lậu đợt cao điểm Tết Bính Ngọ 19/03/2026 18:58

(PLO)- Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, xử lý 124 vụ, tịch thu hơn 17 tấn hải sản và 363.781 lít dầu DO lậu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mãi hàng hóa đạt hơn 16,2 tỉ đồng.

Ngày 19-3, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong đợt cao điểm, Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, xử lý vi phạm hành chính thông thường vượt 185%, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại vượt 30%, tội phạm ma túy vượt 100%.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp bắt giữ 6 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: CSB

Nổi bật, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 124 vụ với 128 tàu, tịch thu hơn 17 tấn hải sản và hơn 363.780 lít dầu DO lậu. Qua đó, đơn vị xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,5 tỉ đồng, bán phát mãi hàng hóa tịch thu hơn 13,7 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp bắt giữ 6 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 300 gam ma túy tổng hợp.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 biểu dương, đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, khối nghiệp vụ pháp luật đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn Tranh đề nghị toàn đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển. Lực lượng cần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu và đẩy mạnh phòng chống khai thác IUU, quyết tâm không để tàu cá Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.