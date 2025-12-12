Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá chở 100.000 lít dầu DO không có hoá đơn 12/12/2025 08:33

(PLO)- Một tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp vừa bị lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra, bắt giữ.

Sáng ngày 13-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin lực lượng chức năng của đơn vị vừa bắt giữ một tàu cá chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Trước đó, lúc 23 giờ 15 phút ngày 8-12, tại khu vực biển, cách bãi cạn Đông Sơn khoảng 12 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra tàu cá LA-99093-TS.

Trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Hoàng Minh (52 tuổi, trú tại xã Long Điền, TP.HCM) làm thuyền trưởng.

Tổ giám định kiểm tra số dầu DO được vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO. Tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật.

Tàu được áp giải về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại phường Phước Thắng (TP.HCM) để phục vụ điều tra, xử lý.

Ngày 11-12, tàu cá LA-99093-TS đã được áp giải tàu về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại phường Phước Thắng (TP.HCM) để phục vụ điều tra, xử lý.