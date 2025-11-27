Vùng Cảnh sát biển 4: Triệt phá nhiều vụ án ma túy, buôn lậu lớn 27/11/2025 17:43

(PLO)- Năm 2025, Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, bắt giữ và tiếp nhận xử lý 387 vụ với 405 tàu vi phạm; chủ trì, phối hợp đấu tranh bắt giữ 9 vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 27-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ 8 tàu cá có hành vi lưu giữ, cất giấu trái phép 17 thiết bị VMS của tàu cá khác. Ảnh: ĐỨC THÁI

Nổi bật, đơn vị đã kiểm tra, bắt giữ, tiếp nhận xử lý 387 vụ với 405 tàu vi phạm. Qua đó, thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO lậu; hơn 230 tấn đạm Ure; 30 tấn đường cát và hơn 8 tấn hải sản. Cạnh đó, đơn vị đã khởi tố hai vụ án để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; điều tra, xử lý 371 vụ với 379 tàu, xử phạt vi phạm hành chính và bán tài sản nộp ngân sách hơn 34 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh bắt giữ 9 vụ với 9 người có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt giữ 8 tàu cá có hành vi lưu giữ, cất giấu trái phép 17 thiết bị VMS của tàu cá khác.

Năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, như: phiên tòa giả định, tuyên truyền chống khai thác IUU bằng cách cung cấp các mã QR tra cứu quy định pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương và ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được trong năm 2025.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ĐỨC THÁI

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025. Ảnh: ĐỨC THÁI

Thời gian tới, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong năm 2026. Cụ thể, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tập trung thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025.