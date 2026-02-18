Nam thanh niên đâm chết cha của bạn gái ngày mùng 1 Tết 18/02/2026 22:02

(PLO)- Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và quan hệ tình cảm.

Tối 18-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án xảy ra tại ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 1 giờ ngày 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), Bùi Bảo Tài (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) đã đột nhập nhà ông NCN (46 tuổi, xã Tuyên Bình, Tây Ninh). Tại đây, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông N, gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười do vết thương quá nặng.

Công an xã Tuyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã khống chế Tài, đưa về trụ sở làm rõ. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao dạng dao găm.

Bùi Bảo Tài bị công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: CA

Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và quan hệ tình cảm. Trước đó, vào năm 2023, Tài quen biết với con gái ông N là NMM. Hai người không đăng ký kết hôn, có một con gái sinh năm 2025.

Có thể vì ông N ngăn cản không cho thăm gặp con gái, nên Tài nảy sinh bức xúc rồi dẫn đến hành xử trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.