Mâu thuẫn tại nhà trọ, thiếu niên 17 tuổi bị sát hại 14/02/2026 10:02

(PLO)- Từ mâu thuẫn trong phòng trọ lúc rạng sáng, một vụ án mạng đã xảy ra ở Tây Ninh khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 14-2, Công an xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong ở ấp Gò Thuyền B.

Theo đó, vào rạng sáng 13-2, Công an xã Tân Hưng nhận được tin báo từ người dân có vụ chết người xảy ra tại nhà trọ Minh Anh thuộc ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Nhà trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: HD

Nạn nhân được xác định là THN (17 tuổi, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Qua làm việc ban đầu, Nguyễn Thị Như Ý (16 tuổi, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long) khai nhận vào khoảng 2 giờ ngày 13-2, tại phòng số 8 nhà trọ Minh Anh thuộc ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, THN và Nguyễn Thị Như Ý xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Ý đã dùng kéo đâm vào vùng cổ và ngực bên trái của N.

Sau khi sự việc xảy ra, N được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Tân Hưng cấp cứu, sau đó tử vong trên đường chuyển viện lên tuyến trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.