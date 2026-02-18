Cần Thơ: Bắt nam thanh niên cướp giật tài sản dẫn đến vụ tai nạn làm 1 người chết, 1 người bị thương 18/02/2026 22:16

(PLO)- Sau vài giờ truy xét, Công an TP Cần Thơ đã bắt 1 thanh niên cướp giật tài sản khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã qua phần đường chiều ngược lại, va chạm với xe tải và tử vong.

Tối 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự thanh niên cướp giật tài sản gây hậu quả chết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày bà NTH (50 tuổi) điều khiển xe máy chở bà LTHM (35 tuổi) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

Việc cướp giật khiến người lái xe lạc tay lái té sang phần đường ngược chiều

Khi xe đi đến khu vực thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên áp sát, giật tài sản. Cú giật mạnh khiến người điều khiển xe lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại.

Đúng lúc này, 1 xe tải đang lưu thông theo hướng đối diện va chạm với các nạn nhân, làm bà H. tử vong tại chỗ, bà M. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án nghi phạm đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm cướp giật tài sản gây hậu quả chết người bị bắt chỉ sau vài giờ gây án

Nghi phạm Bùi Vĩnh An đang bị tạm giữ hình sự

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng triển khai công tác phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp triển khai các mũi nhọn truy vết, bắt kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ vây ráp, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là Bùi Vĩnh An (29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và tiến hành khống chế, bắt giữ cùng phương tiện.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.