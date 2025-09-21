Cần Thơ: Bắt thanh niên đâm tài xế xe ôm 62 tuổi, cướp tài sản 21/09/2025 14:45

(PLO)- Thanh niên nói tài xế xe ôm 62 tuổi chạy đến đoạn đường vắng rồi ra tay để cướp tài sản

Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Hồ Tuấn Khanh (21 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) để điều tra về tội cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 15-8, ông Trần Văn Ơn (62 tuổi, tài xế xe ôm) nhận chở một nam thanh niên. Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Thới Bình, xã Phong Điền, TP Cần Thơ, thanh niên này bất ngờ dùng dao đâm ông Ơn bị thương rồi cướp đi chiếc xe máy của ông.

Nghi phạm Hồ Tuấn Khanh đã ra tay đâm tài xế xe ôm rồi cướp xe. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an xã Phong Điền triển khai điều tra.

Từ lời khai của bị hại, nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera, khám nghiệm hiện trường và công tác rà soát sàng lọc đối tượng, lực lượng công an nhanh chóng xác định Hồ Tuấn Khanh là nghi phạm cướp tài sản. Tuy nhiên, nghi phạm Khanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 21-9, lực lượng trinh sát của Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Khanh đang di chuyển tại địa bàn phường Long Tuyền nên phối hợp với Công an phường Long Tuyền tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.