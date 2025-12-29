Nhân viên cửa hàng tắt camera trộm hơn 600 triệu đồng của chủ 29/12/2025 17:00

(PLO)- Một nhân viên cửa hàng điện máy tại Tây Ninh đã bốn lần lén trộm tiền, vàng trị giá hơn 600 triệu đồng của chủ để đánh bạc trực tuyến.

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Bảo (40 tuổi, quê quán, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tạm trú phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 27-12, chị PTKT (ngụ phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh) đi công việc về thì phát hiện tủ trong phòng ngủ bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 20 triệu đồng tiền mặt và hơn 4,5 lượng vàng (gồm nhẫn, 1 dây chuyền, vàng miếng...) tổng trị giá hơn 600 triệu đồng,

Tang vật thu giữ do Huỳnh Văn Bảo lấy trộm. Ảnh: CATN

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, giá trị tài sản lớn, Công an phường Trảng Bàng chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra theo thẩm quyền. PC02 phối hợp PC09, Viện KSND khu vực 12 và công an địa phương khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét nóng.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 28-12, tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Văn Bảo là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Qua làm việc, Bảo khai từ ngày 22 đến 27-12 đã bốn lần lén lút đột nhập phòng ngủ của chị T để trộm tiền, vàng. Trước khi ra tay, Bảo chủ động tắt hệ thống camera trong nhà.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Bảo mang vàng đi bán hoặc cầm cố tại nhiều tiệm vàng ở Tây Ninh và TP.HCM, lấy tiền nạp vào tài khoản chơi đánh bạc trực tuyến trên trang “Baccarat”.

Huỳnh Văn Bảo trộm tiền, vàng của chủ để tham gia đánh bạc trực tuyến. Ảnh: CATN

Theo điều tra, Bảo là nhân viên làm việc tại cửa hàng kim khí điện máy, điện lạnh của chị T khoảng ba năm, nắm rõ quy luật sinh hoạt, vị trí cất chìa khóa và hệ thống camera nên dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Cơ quan công an đã đưa Bảo đi đến các tiệm vàng nơi tiêu thụ tài sản, thu giữ dữ liệu camera, một số vàng và vật chứng liên quan; đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ thêm điện thoại, quần áo và giấy tờ liên quan. Kết quả xét nghiệm cho thấy Bảo âm tính với ma túy.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng hành vi đánh bạc trực tuyến của Bảo, PC02 sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.