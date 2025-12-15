Thanh niên theo dõi người phụ nữ ở nhà một mình, trộm cắp 1 tỉ đồng 15/12/2025 14:46

(PLO)- Phát hiện người phụ nữ thường rời nhà bán bánh xèo từ rạng sáng, Nguyễn Viết Thành đột nhập trộm cắp tiền, vàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Thành (23 tuổi, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Viết Thành. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 14-12, bà HTL (ngụ thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) khóa cửa nhà đi chợ bán bánh xèo. Đến trưa cùng ngày, bà L về nhà phát hiện tủ sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, mất khoảng 200 triệu đồng tiền mặt và 5,75 cây vàng 9999, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã An Hòa vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Viết Thành là người gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan công an, ban đầu Thành quanh co, chối tội, nhưng trước các chứng cứ đầy đủ đành thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thành khai, phát hiện bà L sống một mình và thường đi chợ bán bánh xèo từ lúc sáng sớm nên canh gia chủ rời nhà để trộm cắp. Rạng sáng 14-12, sau khi bà HTL đi chợ, Thành dùng chiếc kìm đồ đột nhập nhà bà L trộm tài sản.

Sau khi lấy tài sản, Thành thuê taxi đến tiệm điện thoại ở xã An Hòa mua một chiếc iPhone 16 Pro Max và đến nhà họ hàng ở phường Quy Nhơn lẩn trốn.

Tang vật công an thu giữ.

Đến 17 giờ 45 phút ngày 14-12, lực lượng công an đã khống chế Nguyễn Viết Thành. Khám xét tại căn nhà họ hàng của Thành, công an thu giữ tài sản mà Thành đã trộm được, gồm hơn 122 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc lắc tay vàng, 25 nhẫn vàng cùng chiếc điện thoại.