Công an TP.HCM truy xét nhóm khoảng 20 người đánh nhau gần cầu Xáng 12/01/2026 09:46

(PLO)- Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, truy xét nhóm khoảng 20 người rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực gần cầu Xáng, đường Dương Bá Trạc.

Ngày 12-1, Công an phường Chánh Hưng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét nhóm người rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn ở khu vực gần cầu Xáng, đường Dương Bá Trạc (quận 8 cũ).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hai nhóm thanh niên to tiếng, đuổi đánh nhau gây náo loạn trên đường. Theo hình ảnh từ clip, hai nhóm vào khoảng 20 người liên tục đuổi đánh, ném đồ vật về phía nhau ngay giữa phố.

Công an TP.HCM đang điều tra, truy xét hai nhóm người đuổi đánh nhau gây náo loạn ở khu vực cầu Xáng. Ảnh cắt từ clip

Thấy đối phương áp đảo, một nhóm đã chạy bộ, vượt qua lan can thép giữa hai làn đường để thoát thân. Vụ đánh nhau khiến giao thông cả hai tuyến đường qua hiện trường bị ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều phương tiện gồm cả xe máy và ô tô không dám vượt qua vì lo sợ.

Một số người đi đường đã quay lại clip diễn biến sự việc và đăng tải trên mạng xã hội để cảnh báo.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Dương Bá Trạc đoạn gần cầu Xáng, phường Chánh Hưng vào tối ngày 11-1.

Công an phường Chánh Hưng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định.