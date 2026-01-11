Tin tức

Video: Cận cảnh cháy lớn gần chợ Bình Trưng, khỏi lửa bốc cao ngùn ngụt

(PLO)- Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn xảy ra tại khu vực gần chợ Bình Trưng, TP Thủ Đức cũ.

Rạng sáng cùng ngày, khói lửa bùng phát từ khu vực nhà tạm phía sau chợ Bình Trưng, ven mé sông. Phát hiện cháy lớn, người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế nhưng bất thành.

PHẠM HẢI - ĐÀ GIANG - NHẬT ANH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cháy lớn #chợ Bình Trưng #khói lửa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm