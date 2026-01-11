Video: Cận cảnh cháy lớn gần chợ Bình Trưng, khỏi lửa bốc cao ngùn ngụt 11/01/2026 13:10

(PLO)- Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn xảy ra tại khu vực gần chợ Bình Trưng, TP Thủ Đức cũ.

Rạng sáng cùng ngày, khói lửa bùng phát từ khu vực nhà tạm phía sau chợ Bình Trưng, ven mé sông. Phát hiện cháy lớn, người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế nhưng bất thành.