Phát hiện 500 bao đường không có hóa đơn trên xe đầu kéo 11/01/2026 17:21

(PLO)- Từ lỗi của tài xế không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian quy định, CSGT Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 10 tấn hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên xe đầu kéo.

​Chiều 11-1, phòng CSGT Công an TP Huế, cho biết đã phát hiện, xử lý xe đầu vận chuyển 10 tấn hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

CSGT Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý xe chở hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, lúc 4 giờ 30 ngày 9-1, tại km22+100 quốc lộ 1 (đoạn đường tránh Huế), Tổ công tác thuộc Đội 2 (Phòng CSGT) đã dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 51C-628.55 kéo theo rơ-moóc 51R-096.51.

​Người điều khiển phương tiện là ông Trần Ngọc Quốc (31 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Quốc không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau nên đã lập biên bản vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ.

​Đáng chú ý, qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa gồm các sản phẩm động vật và thực phẩm như gà thành phẩm, sữa, bia....

​Tại thời điểm kiểm tra, ông Quốc không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ cũng như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với toàn bộ số hàng hóa này.

Tài xế khai nhận đang vận chuyển số hàng trên từ TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ thì bị phát hiện.

​Cùng ngày, tại km10 tỉnh lộ 18 (xã Phú Vang, TP Huế), tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc cũng phát hiện một ô tô vận chuyển khoảng 500 bao đường không có hóa đơn chứng từ.

​Hiện tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.