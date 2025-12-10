Tây Ninh: Phát hiện 3 vụ hàng nhập lậu quy mô lớn 10/12/2025 13:03

(PLO)- Trong hai tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11, lực lượng QLTT Tây Ninh phát hiện ba vụ hàng nhập lậu quy mô lớn, nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc.

Ngày 10-12, thông tin từ Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp xử lý ba vụ việc có dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 22-10, Đội QLTT số 9 kiểm tra một hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên đường Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 19, phường Tân Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, hộ này đang bày bán hơn 6.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (gồm 18 loại).

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: CA

Các sản phẩm này do nước ngoài sản xuất, nhãn tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng Việt. Chủ cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ. Do hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, Đội QLTT số 9 đã tạm giữ tang vật để làm rõ.

Căn cứ tài liệu dịch thuật nhãn hàng hóa và ý kiến chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trong 18 loại thuốc bảo vệ thực vật bị tạm giữ có chứa thành phần hoạt chất (Glyphosate, Chlorpyrifos Ethyl, Fipronil, Paraquat, 2,4D, Acephate, Carbendazim) đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đội QLTT số 9 đã lấy mẫu gửi giám định các loại thuốc bảo vệ thực vật nói trên và tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng QLTT kiểm tra kho hàng tại xã Tân Đông.Ảnh: QLTT

Tiếp đó, ngày 28-10, Đội QLTT số 1 kiểm tra một xe tải, phát hiện 294 chai LPG (khí gas hóa lỏng). Toàn bộ các chai này không dán màng co trên van. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Chi cục QLTT đang làm thủ tục tham mưu xử phạt vụ việc này với số tiền 180 triệu đồng.

Ngày 3-11, Đội QLTT số 10 phối hợp công an kiểm tra công ty tại đường Phạm Hùng (khu phố Long Chí, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) do bà TTMT làm giám đốc. Lực lượng chức năng phát hiện 294 bao đường cát, loại 50 kg/bao.

Công ty niêm yết giá 850.000 đồng/bao nhưng bà T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Qua xác minh, số đường cát trên được sản xuất từ Thái Lan.

Cơ quan chức năng xác định bà T có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tổng trị giá hàng vi phạm gần 250 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý.