Mất 4,5 tỉ đồng khi 'làm nhiệm vụ qua mạng' 09/12/2025 19:56

(PLO)- Một người đàn ông ở Gia Lai bị dẫn dụ làm nhiệm vụ có chiết khấu cao và bị lừa 4,5 tỉ đồng.

Ngày 9-12, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng an ninh mạng, phòng chống công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị lừa đảo với số tiền lớn.

Nạn nhân bị lừa là anh TVC (39 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), tổng số tiền bị lừa là 4,5 tỉ đồng.

Làm quen qua mạng, người đàn ông bị dẫn dụ làm nhiệm vụ có chiết khấu cao và bị lừa 4,5 tỉ đồng. Ảnh minh họa.

Trước đó, tối 28-11, anh C nhận một tin nhắn làm quen từ tài khoản "Dang Anna" qua ứng dụng Messenger. Sau đó, tài khoản này chủ động gửi cho anh C số điện thoại và kết bạn qua mạng xã hội Zalo.

Đến ngày 30-11, tài khoản "Anna" nhờ anh C giúp hoàn thiện đơn hàng và gửi kèm đường link có mã số, mật khẩu qua tài khoản. Sau đó, anh C truy cập đường link theo hướng dẫn của tài khoản "Anna” và hoàn thành nhiệm vụ, được chiết khấu lại tiền.

Thấy công việc “dễ ăn”, anh C chủ động nhờ tài khoản "Anna" hướng dẫn cách để có thu nhập và được tạo cho tài khoản có tên "Gowgow". Ngay sau đó, anh C đã nộp 5,5 triệu đồng vào tài khoản "Gowgow" để mua hàng và nhận được chiết khấu, số dư là 6,4 triệu đồng.

Sau khi rút được tiền thành công, anh C liên tục nộp tiền vào tài khoản này với số tiền lên đến 2,9 tỉ đồng và hy vọng nhận lại chiết khấu cao.

Ngày 4-12, anh C vào app để rút tiền nhưng không được. Đồng thời, nhận được hướng dẫn nộp phí xác nhận tài khoản nhiều lần với tổng số tiền đã chuyển 4,5 tỉ nhưng vẫn không rút được tiền và tiếp tục nhận được hướng dẫn nộp thêm tiền.

Khi biết bị lừa, anh C đã đến cơ quan công an trình báo.