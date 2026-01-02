Vụ sập bờ kè ở Đắk Lắk: 4 người tử vong là 2 cặp vợ chồng 02/01/2026 12:49

Ngày 2-1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng người dân đang tìm kiếm các nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè tại xã Sơn Thành.

Người dân tập trung ở khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong là hai cặp vợ chồng. Họ gồm: ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) và vợ là Lê Thị Thi (64 tuổi); ông Đỗ Xuân Hữu (62 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Linh (58 tuổi).

Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực thôn Lạc Mỹ có mưa. Vì vậy, nhóm người trên ghé vào một mảng bê tông (hàm ếch), phía dưới đường bờ kè để tránh mưa.

Trong lúc đang trú ẩn, mảng bê tông đổ sập, vùi lấp toàn bộ nhóm người bên dưới. Do khối lượng bê tông lớn và bất ngờ, cả bốn nạn nhân nói trên đã bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Hiện, lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân, đưa các nạn nhân bị vùi lấp ra bên ngoài.