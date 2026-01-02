An ninh trật tự

Sập bờ kè ở Đắk Lắk khiến 4 người tử vong

(PLO)- Một nhóm người đi làm vào gần bờ kè ở Đắk Lắk nghỉ ngơi thì bờ kè bất ngờ đổ sập, làm bốn người chết.
Ngày 2-1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ sập bờ kè làm bốn người tử vong.

sập bờ kè.jpg
Nơi xảy ra vụ sập bờ kè. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, một nhóm người đi làm rẫy keo vào nghỉ ngơi gần bờ kè ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành. Trong lúc nhóm người đang nghỉ ngơi thì bờ kè bất ngờ đổ sập, làm bốn người chết.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, bờ kè nơi xảy ra sự việc đã bị hư hỏng từ đợt mưa lũ tháng 11-2025.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

TIẾN THOẠI
