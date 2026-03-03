Người đàn ông dùng xe ăn trộm đến nhà dân trộm tài sản 03/03/2026 21:38

(PLO)- Sau khi dùng xe máy ăn trộm để đến, đột nhập nhà dân lấy tài sản, Lê Hoàng Minh bị Công an phường Bình Đông (quận 8 cũ), TP.HCM bắt giữ cùng tang vật.

Sáng 3-3, tại trụ sở Công an Phường Bình Đông, TP.HCM, Cán bộ Điều tra đã thực hiện thủ tục bàn giao tài sản cho anh TMT (ngụ địa phương). Nhận lại tài sản, anh T rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Phường Bình Đông đã nhanh chóng khám phá vụ án.

Công an phường Bình Đông nhanh chóng xác định kẻ trộm là Minh. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 23-2, tại nhà trong hẻm đường Phạm Thế Hiển, anh TMT thức dậy chuẩn bị đi làm thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập. Tài sản bị mất gồm: Một điện thoại iPhone 7 Plus, một điện thoại OPPO F9, một túi xách đeo chéo bên trong có 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, anh T đã đến trình báo tại Công an Phường Bình Đông.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an Phường Bình Đông đã chỉ đạo tổ công tác lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Lê Hoàng Minh (38 tuổi, ngụ Phường Bình Đông) là người nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Đại diện Công an phường Bình Đông đã bàn giao tài sản cho anh T. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Minh thừa nhận vào khoảng 2 giờ 52 ngày 23-2-2026, Minh điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ biển số 50AC-865xx đến đột nhập nhà anh T để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, chiếc xe máy Minh sử dụng cũng là tài sản trộm cắp mà có.

Công an Phường Bình Đông đã thu giữ và bàn giao cho anh T tài sản bị mất trộm.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Minh dương tính với ma túy đá. Công an Phường Bình Đông đã lập hồ sơ đưa Minh đi cai nghiện bắt buộc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Qua vụ việc này, Công an Phường Bình Đông đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, có biện pháp bảo vệ tài sản như lắp đặt camera giám sát. Đặc biệt, khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, người dân phải kiểm tra và khóa cửa cẩn thận để tránh sơ hở cho kẻ gian lợi dụng.