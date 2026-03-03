Giông lốc làm tốc mái hơn 15 căn nhà ở Quảng Ngãi 03/03/2026 19:03

(PLO)- Mưa lớn kèm giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa và hạ tầng tại xã Ba Vì

Chiều 3-3, từ khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ 30, trên địa bàn xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kèm giông lốc mạnh, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Nhiều nhà dân bị tốc mái.

Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, cho biết qua nắm số liệu sơ bộ tại các thôn Ba Lăng, Nước Lầy, Krầy, giông lốc đã làm tốc mái hơn 15 căn nhà, trong đó có 2 căn bị tốc hơn 70% mái ngói.

Ngoài ra, nhiều chuồng gia súc, gia cầm bị hư hại; cây cối, hoa màu ngã đổ. Số liệu thiệt hại vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Cây cối, hoa màu bị gió quật ngã.

Theo UBND xã Ba Vì, ước tính thiệt hại ban đầu đến thời điểm hiện tại trên 500 triệu đồng.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.