Lốc xoáy khiến nhiều nhà của người dân Gia Lai tốc mái

Chiều 17-11, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra gió lốc mạnh khiến năm nhà dân và sáu công trình phụ bị thiệt hại.
Theo ông Cường, khoảng 2 giờ ngày 17-11, tại tổ dân phố Khánh Hòa, phường Bình Định bất ngờ xảy ra gió lốc rất mạnh, làm năm nhà dân bị tốc mái từ 20-40% và sáu công trình phụ, chuồng trại bị thiệt hại.
Bước đầu, địa phương đã cho khảo sát để có hướng khắc phục hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho người dân. Trường hợp tốc mái nhiều sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà và tốc mái một phần sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao. Từ ngày 16 đến 18-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... để chủ động ứng phó.