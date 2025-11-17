Lốc xoáy khiến nhiều nhà của người dân Gia Lai tốc mái 17/11/2025 17:27

(PLO)- Gió lốc mạnh khiến nhiều nhà và công trình phụ của người dân ở Gia Lai bị bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Chiều 17-11, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra gió lốc mạnh khiến năm nhà dân và sáu công trình phụ bị thiệt hại.

Gió lốc mạnh khiến năm nhà dân bị tốc mái. Ảnh: QC.

Theo ông Cường, khoảng 2 giờ ngày 17-11, tại tổ dân phố Khánh Hòa, phường Bình Định bất ngờ xảy ra gió lốc rất mạnh, làm năm nhà dân bị tốc mái từ 20-40% và sáu công trình phụ, chuồng trại bị thiệt hại.

Bước đầu, địa phương đã cho khảo sát để có hướng khắc phục hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho người dân. Trường hợp tốc mái nhiều sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà và tốc mái một phần sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà.