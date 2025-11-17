Lũ cuốn xe đầu kéo, tài xế mất tích 17/11/2025 14:22

Chiều 17-11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn mất tích trên tuyến Quốc lộ 15D.

Xe đầu kéo bị nước lũ đẩy trôi qua cầu tràn.

Theo đó, chiếc xe đầu kéo lưu thông hướng lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Khi đi qua khu vực cầu tràn có nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết.



Khi xe đi đến gần giữa cầu tràn thì bị nước đẩy nghiêng, cuốn chiếc xe cùng tài xế xuống hạ lưu.

Xe tải nằm dưới lòng sông với nước lũ chảy xiết, tài xế mất tích.



Ông Hiền thông tin thêm, mưa lớn nhiều giờ qua khiến khu vực La Lay nước lên nhanh, chảy xiết, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Hiện, các đơn vị đang phối hợp để tìm kiếm tài xế nói trên.