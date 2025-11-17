Lũ đổ về nhanh ở Quảng Trị, sơ tán khẩn cấp gần 800 người 17/11/2025 12:29

(PLO)- Quảng Trị sơ tán khẩn cấp gần 800 người đến các nơi an toàn do lũ đổ về nhanh.

Trưa 17-11, ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương này đã sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ gia đình do nước lũ tràn về rất nhanh.

Theo ông Ninh, tối 16 đến sáng 17-11, trên địa bàn xã Ba Lòng có mưa rất to, làm nước lũ đổ về rất nhanh.

Nước ngập sâu ở nhiều khu vực tại xã Ba Lòng.

Lũ tràn về bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản bị ngập, thiệt hại nặng. Nhiều tài sản có giá trị lớn như ô tô, xe máy cũng bị ngập sâu trong nước.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ tán 210 hộ với 785 người đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng cảnh báo tại các điểm ngập.

Chính quyền địa phương cử cán bộ ứng trực, chốt chặn tại các điểm ngập sâu không cho phương tiện qua lại.

Chủ tịch UBND xã Ba Lòng thông tin thêm có một hộ gia đình có hai ô tô bị ngập sâu chưa thể đưa ra ngoài được do vị trí đậu xe ở giữa hai ngầm tràn đang bị ngập nặng.

Xe ô tô bị ngập sâu chưa thể đưa đến nơi cao ráo.

Theo dự báo, từ sáng 17-11 đến ngày 19-11, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo tổng lượng mưa các khu vực như sau: Khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến 70-200 mm, có nơi trên 220 mm.

Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị phổ biến 120-250 mm, có nơi trên 300 mm. Nhận định lũ trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7.0 m, trên báo động 3 là 1.0 m vào trưa 17-11, sông Ô Lâu tại Hải Tân đạt đỉnh 3.40 m ở mức báo động 3.