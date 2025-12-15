TP.HCM sẽ lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô gần 3.800 ha 15/12/2025 22:32

(PLO)- Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, TP sẽ lập Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ với quy mô gần 3.800 ha, gắn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Đây sẽ là nơi kết nối với thế giới thông qua đường biển, là cơ hội thu hút đầu tư cho TP.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ hai, ngày 15-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin đến đại biểu về bốn điểm mới mà nghị quyết 98 sửa đổi Quốc hội vừa thông qua.

Với cơ chế TOD cho các dự án hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, TP.HCM được quyền giữ lại 100% nguồn thu.

TP.HCM chỉ làm một quy hoạch gồm quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội; định nghĩa cụ thể hơn về nhà đầu tư chiến lược, thủ tục chỉ định thầu cũng thông thoáng hơn

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, cùng với Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do là những phần việc mới, khó nhưng sẽ là động lực tăng trưởng mới của TP.HCM về thu hút đầu tư, tạo ra nguồn thu.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TP.HCM sẽ lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với quy mô khoảng 3.800 ha. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đề án của TP.HCM, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ thuộc phường Tân Phước (TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có quy mô gần 3.800 ha, được chia thành 3 khu chức năng chính, với 8 phân khu liền kề, bảo đảm tính liên thông, hỗ trợ nhau trong hoạt động.

Khu chức năng thứ nhất là đầu mối giao thông vận tải (1.735,03 ha) gồm 5 phân khu: Khu bến cảng container hiện hữu, bến cảng container Cái Mép Hạ, bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, ga đường sắt Cái Mép Hạ thuộc tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu và cảng bến thủy nội địa.

Khu chức năng thứ 2 là kho bãi logistics và công nghiệp (1.178,52 ha), đây sẽ là khu vực lưu trữ, phân phối hàng hóa quy mô lớn.

Khu chức năng thứ 3 là công nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ (850,67 ha), cho phát triển công nghiệp - dịch vụ; khu dự trữ xanh, tín chỉ carbon, hướng tới mô hình phát triển bền vững.

Tại hội nghị, ông Dương Ngọc Châu, Bí thư đảng ủy phường Tân Phước cho biết Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ có vị trí chiến lược khi nằm sát cụm cảng nước sâu lớn nhất cả nước; kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 51, đường liên cảng...

Bí thư đảng ủy phường Tân Phước cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để thu hút logistics, công nghiệp công nghệ cao và dòng vốn đầu tư quy mô lớn.

Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư đảng ủy phường Tân Phước cho biết, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là nền tảng quan trọng để thu hút logistics, công nghiệp công nghệ cao và dòng vốn đầu tư quy mô lớn. Ảnh: THUẬN VĂN

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khu thương mại tự do, địa phương xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tạo sự đồng thuận trong nhân dân; quản lý chặt chẽ đất đai, giải phóng mặt bằng và ngăn chặn xây dựng trái phép; chuẩn bị nguồn nhân lực tại chỗ thông qua đào tạo nghề các lĩnh vực logistics, cảng biển, cơ khí, thương mại dịch vụ; chủ động quy hoạch đô thị theo hướng bền vững, hình thành môi trường sống chất lượng cao nhằm thu hút chuyên gia, nhà quản lý.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước kiến nghị TP sớm có cơ chế phối hợp liên thông giữa cấp cơ sở với các sở, ngành trong công tác quy hoạch và đất đai. Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông liên vùng, nghiên cứu sớm tuyến đường sắt kết nối cảng. Song song đó, xã hội hóa công tác đào tạo nghề với sự tham gia của doanh nghiệp lớn.