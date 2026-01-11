Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp phòng 11/01/2026 11:09

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định điều động, bổ nhiệm năm lãnh đạo cấp phòng. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Việt Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Sáng 11-1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm năm lãnh đạo cấp phòng

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Tham mưu, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh kinh tế, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức Trưởng phòng Tham mưu; Trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Trưởng phòng Hậu cần, giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần.

Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho năm lãnh đạo cấp phòng. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Đồng thời, bổ nhiệm Thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Ông cũng đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và quá trình công tác của các cán bộ này.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trên cương vị mới, các cán bộ nhanh chóng nắm bắt công việc, bảo đảm hoạt động của các đơn vị diễn ra liên tục, hiệu quả. Phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng năm lãnh đạo cấp phòng vừa được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cam kết tiếp tục nỗ lực rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công an tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh.