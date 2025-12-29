Bà Lê Ngọc Ánh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Sáng 29-12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX được tổ chức với sự tham dự của 360 đại biểu, đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.
Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 49 đồng chí, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã triển khai hơn 42.800 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 3,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với tổng nguồn lực huy động hơn 59 tỉ đồng.
Các hoạt động tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, với 60.000 suất quà được trao tặng; 26.000 lượt đoàn viên, thanh niên hiến 17.000 đơn vị máu; khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người dân; huy động nguồn lực an sinh xã hội trên 40 tỉ đồng.
Phong trào tuổi trẻ sáng tạo có bước phát triển rõ nét, với hơn 120.000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất; nhiều công trình, giải pháp đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, đạo đức, bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến.
Đồng chí nhấn mạnh việc khắc phục tình trạng “báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng”, đổi mới công tác theo dõi, đánh giá hoạt động Đoàn theo hướng thực chất, minh bạch, gắn với chuyển đổi số và sát cơ sở.
Tại đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị tổ chức đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên; nêu cao tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Với tinh thần “Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025–2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, kỹ năng số, năng lực hội nhập quốc tế, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030, ông Sinh nhấn mạnh.
Chân dung Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh tuổi 31
Bà Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1994, quê ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Bà có trình độ Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp Lý luận chính trị.
Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, bà Lê Ngọc Ánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong tổ chức Đoàn, như: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị, Phó trưởng ban rồi Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.
Ngày 14-10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bà Lê Ngọc Ánh (31 tuổi), Phó bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ngày 15-10, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Ngọc Ánh, 31 tuổi là Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa.
Sáng ngày 29-12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, bà Lê Ngọc Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.