Bà Lê Ngọc Ánh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa 29/12/2025 15:35

(PLO)– Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, bà Lê Ngọc Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Sáng 29-12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX được tổ chức với sự tham dự của 360 đại biểu, đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 49 đồng chí, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã triển khai hơn 42.800 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 3,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với tổng nguồn lực huy động hơn 59 tỉ đồng.

Các hoạt động tình nguyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, với 60.000 suất quà được trao tặng; 26.000 lượt đoàn viên, thanh niên hiến 17.000 đơn vị máu; khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người dân; huy động nguồn lực an sinh xã hội trên 40 tỉ đồng.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo có bước phát triển rõ nét, với hơn 120.000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất; nhiều công trình, giải pháp đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Bà Lê Ngọc Ánh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, đạo đức, bản lĩnh, tri thức và khát vọng cống hiến.

Đồng chí nhấn mạnh việc khắc phục tình trạng “báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng”, đổi mới công tác theo dõi, đánh giá hoạt động Đoàn theo hướng thực chất, minh bạch, gắn với chuyển đổi số và sát cơ sở.

Tại đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị tổ chức đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên; nêu cao tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Với tinh thần “Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025–2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, kỹ năng số, năng lực hội nhập quốc tế, góp phần đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030, ông Sinh nhấn mạnh.