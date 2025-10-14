Thanh Hóa có tân nữ Bí thư Tỉnh đoàn 14/10/2025 18:48

(PLO)- Bà Lê Ngọc Ánh vừa được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn thay cho ông Lê Văn Châu- người được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.

Chiều 14-10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu bà Lê Ngọc Ánh (31 tuổi), Phó bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Lê Ngọc Ánh, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ; cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn, phấn đấu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Bà Lê Ngọc Ánh có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, bà Lê Ngọc Ánh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong tổ chức Đoàn, như: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị, Phó trưởng ban rồi Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Đại diện lãnh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Lê Ngọc Ánh.

Trước đó, ông Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa.