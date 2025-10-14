Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên họp trù bị.
Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, được diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên một tầm cao mới; cả nước tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ đề của Đại hội là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm:
Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hai là, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ba là, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bốn là, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 14 đến 16-10 tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.