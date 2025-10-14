Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX 14/10/2025 10:37

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên họp trù bị.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, được diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên một tầm cao mới; cả nước tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ đề của Đại hội là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phương châm hành động của Đại hội là “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX với 487 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh, phát biểu chào mừng các đại biểu chính thức, đại diện cho trên 240 ngàn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với tối đa 69 Tỉnh ủy viên, 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy và 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, thông qua chương trình, quy chế làm việc và nội quy Đại hội.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 16 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch.

Các đại biểu bầu Đoàn chủ tịch Đại hội và thông qua các nội dung liên quan tại phiên họp trù bị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Văn Hùng quán triệt những nội dung cơ bản trong Quy chế bầu cử, theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm:

Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ba là, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bốn là, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 14 đến 16-10 tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.