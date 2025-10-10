Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự kiến bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ 10/10/2025 18:57

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 69 tỉnh ủy viên và tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ.

Chiều ngày 10-10, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin tại đây, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho hay Đại hội sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cùng với đó, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Một nội dung quan trọng khác là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025–2030 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Hùng cho biết thêm hiện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã xây dựng Đề án nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030 và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt. Theo đó, sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 69 tỉnh ủy viên và Ban Thường vụ tối đa là 17 thành viên.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi họp báo.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Hùng nhấn mạnh công tác nhân sự trong quá trình lựa chọn đảm bảo cơ cấu nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người có trình độ khoa học công nghệ. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16-10.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Phong- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa- nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, các khâu đột phá sẽ đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp thông minh; lấy Khu kinh tế Nghi Sơn làm động lực tăng trưởng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại hội cũng nhấn mạnh phát huy giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa, coi giáo dục- đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Các nhiệm vụ, nội dung chương trình hành động tại Đại hội lần này sẽ thể hiện ý tưởng xuyên suốt, có nhiều điểm mới. Sẽ thấy được sự thay đổi, sự thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng và quy định mới khi thực hiện tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo ra không gian phát triển mới”, ông Phong nhấn mạnh.

Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được lựa chọn là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.